Alberto Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Balde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Balde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Balde 21 Mart 2002 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Dominik Cumhuriyeti,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Baldé Almánzar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Balde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alberto Balde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alberto Balde'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Balde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Balde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Balde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Balde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Boro U18

1 Temmuz 2020 yılında Boro U21

18 Kasım 2021 yılında Pickering

18 Aralık 2021 yılında Boro U21

1 Temmuz 2022 yılında Portadown

Alberto Balde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Balde şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Alberto Balde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dominik Cumhuriyeti takımında 17 numaralı formasıyla 6 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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