Acun Ilıcalı yakın arkadaşlarından bir olan Alberto Ciurana'ya ilişkin açıklamada bulundu. Ilıcalı'nın açıklması sonrası Ciurana merak konusu oldu. Peki Alberto Ciurana kimdir? Nereli? | Öldü mü? | Alberto Ciurana neden öldü? İşte ayrıntılar...

ALBERTO CİURANA KİMDİR? NERELİ?

Alberto Ciurana 26 Ekim 1961 yılında Meksika'nın Guadalajara şehrinde dünyaya geldi.

Azteca'nın İçerik ve Dağıtım Şefi olarak çalışan bir televizyon yöneticisi olan Ciurana daha önce Univision Networks için Programlama ve İçerik Başkanı olarak görev yapmış ve burada Univision Communications Inc.'in eğlence yayını ve kablo ağları için program denetimi yapmıştı.

Azteca'nın yönetmeni Ciurana başarılı bir iş insanıydı.

ALBERTO CİURANA ÖLDÜ MÜ?

Acun Ilıcalı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Azteca'nın yönetmeni Alberto Ciurana'ya ilişkin açıklamada bulundu.

Yakın arkadaşı Ciurana'nın hayatını kaybettiğini açıklayan Ilıcalı üzüntüsünü dile getirdi.

ALBERTO CİURANA NEDEN ÖLDÜ?

Acun Ilıcalı, Alberto Ciurana'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Alberto Ciurana 23 Mart 2021'de ülkesi Meksika'da yaşamını yitirdi.