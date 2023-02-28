Alberto Contrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Contrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Contrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Contrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Contrera 14 Şubat 1992 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Cirilo Contrera Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Contrera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMUNIGOAL yapmaktadır. Alberto Contrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Alberto Contrera'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Contrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Contrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Contrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Contrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Olimpia

1 Temmuz 2012 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2013 yılında Olimpia

1 Temmuz 2013 yılında Luqueño

1 Temmuz 2014 yılında General Diaz

1 Ocak 2015 yılında Guaraní

26 Temmuz 2017 yılında Patronato

30 Haziran 2018 yılında Guaraní

1 Ocak 2020 yılında River Plate

30 Haziran 2021 yılında Guaraní

Alberto Contrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Contrera şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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