Alberto Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alberto Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alberto Costa 29 Eylül 2003 tarihinde Santo Tirso şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Oliveira Baio şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alberto Costa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Alberto Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alberto Costa'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Alberto Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alberto Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Vitória SC S15
1 Temmuz 2018 yılında Guimarães U17
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães U19
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Alberto Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alberto Costa şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Tirsense (2011-13), Vitória SC (2013-22)
Alberto Costa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 24 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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