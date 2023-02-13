Alberto Escassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Escassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Escassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Escassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Escassi 28 Şubat 1989 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Escassi Oliva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Escassi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RR-Soccer Management Agency yapmaktadır. Alberto Escassi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Málaga CF futbol takımında oynamaktadır. Málaga CF takımına 28 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Alberto Escassi'nin Málaga CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Escassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Escassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alberto Escassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Escassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Hércules CF

30 Haziran 2012 yılında Getafe CF B

10 Temmuz 2012 yılında Hércules CF

13 Ağu 2014 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2015 yılında Llagostera

1 Temmuz 2016 yılında CD Numancia

28 Ağu 2020 yılında Málaga CF

Alberto Escassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Escassi şuan Málaga CF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.