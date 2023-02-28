Alberto Espinola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Espinola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Espinola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Espinola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Espinola 8 Şubat 1991 tarihinde Caazapá şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Espínola Giménez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Espinola Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Alberto Espinola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alberto Espinola'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Espinola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/betoespinola/

Alberto Espinola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Espinola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alberto Espinola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Espinola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sol de América

1 Temmuz 2013 yılında General Diaz

1 Ocak 2019 yılında Cerro Porteño

Alberto Espinola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Espinola şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Alberto Espinola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.