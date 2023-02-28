Alberto Letelier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Letelier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Letelier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Letelier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Letelier 27 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Ignacio Letelier Oribe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Letelier Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına - tarihinde katılmıştır. Alberto Letelier'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Letelier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Letelier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Letelier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Letelier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Letelier şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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