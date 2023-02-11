Alberto Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Martinez 13 Ağu 1990 tarihinde Moreno şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Nicolás Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Martinez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alberto Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 15 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Alberto Martinez'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dep. Español

1 Haziran 2014 yılında Lamadrid

1 Ocak 2015 yılında CA San Telmo

3 Temmuz 2017 yılında La Calera

19 Ocak 2018 yılında CA San Telmo

22 Ocak 2018 yılında CD Riestra

1 Şubat 2021 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2021 yılında CD Riestra

4 Ocak 2022 yılında Lamadrid

15 Haziran 2022 yılında CD Riestra

Alberto Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Martinez şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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