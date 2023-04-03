Alberto Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alberto Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alberto Martinez 10 Eylül 2004 tarihinde Jaén şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Martínez Garzón şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alberto Martinez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WORLDSOCCERAGENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Granada CF Juvenil A futbol takımında oynamaktadır. Granada CF Juvenil A takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alberto Martinez'nin Granada CF Juvenil A ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alberto Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alberto Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Granada Juv. A
Alberto Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alberto Martinez şuan Granada CF Juvenil A takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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