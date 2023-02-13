Alberto Moleiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Moleiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Moleiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Moleiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Moleiro 30 Eylül 2003 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İspanya,Küba uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Moleiro González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Moleiro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alberto Moleiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alberto Moleiro'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alberto Moleiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Moleiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alberto Moleiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Moleiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında L.Palmas Cad. A

1 Temmuz 2019 yılında L.Palmas Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Las Palmas

Alberto Moleiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Moleiro şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Alberto Moleiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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