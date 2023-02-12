Alberto Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alberto Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alberto Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alberto Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberto Moreno

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Moreno 5 Temmuz 1992 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Moreno Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Moreno Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alberto Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 9 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alberto Moreno'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alberto Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/18albertomp

http://www.instagram.com/amplfc18/

Alberto Morenoboyu ve yaşı kaç

Alberto Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alberto Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla Atl.

1 Mart 2013 yılında Sevilla

13 Ağu 2014 yılında Liverpool

9 Temmuz 2019 yılında Villarreal

Alberto Moreno kimdir

Alberto Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Moreno şuan Villarreal takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Alberto Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 18 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Alberto Moreno nereli

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