Alberto Olaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Olaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Olaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Olaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Olaru 23 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Olaru Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alberto Olaru'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Olaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Olaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Olaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Olaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Petrolul

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Alberto Olaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Olaru şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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