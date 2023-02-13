Alberto Perea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Perea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Perea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Perea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Perea 19 Aralık 1990 tarihinde Albacete şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Perea Correoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Perea Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Alberto Perea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alberto Perea'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Perea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/albertoperea.10/

Alberto Perea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Perea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alberto Perea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Perea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Albacete

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Madrid B

1 Ağu 2011 yılında Rayo B

1 Temmuz 2013 yılında Rayo Vallecano

6 Ağu 2014 yılında Llagostera

1 Eylül 2015 yılında UE Olot

14 Ocak 2016 yılında Barcelona B

17 Temmuz 2017 yılında Cádiz CF

31 Ocak 2019 yılında Extremadura

30 Haziran 2019 yılında Cádiz CF

1 Eylül 2022 yılında Granada

Alberto Perea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Perea şuan Granada takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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