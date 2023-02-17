Alberto Prada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Prada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Prada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Prada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Prada 19 Ocak 1989 tarihinde Ponferrada şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Prada Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Prada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alberto Prada, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alberto Prada'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Prada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Prada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Prada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Prada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2009 yılında Real Zaragoza B

8 Temmuz 2011 yılında Zamora CF

21 Mayıs 2015 yılında Cádiz CF

2 Temmuz 2015 yılında SV Ried

1 Temmuz 2017 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2019 yılında Vorwärts Steyr

Alberto Prada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Prada şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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