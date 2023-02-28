Alberto Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Quintero 18 Aralık 1987 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Panama,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Abdiel Quintero Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Quintero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. Alberto Quintero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alberto Quintero'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Quintero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/negritime

http://www.instagram.com/negritime19

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http://www.facebook.com/Alberto-Quintero-Medina-711373559056955

Alberto Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Alberto Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Torrellano

1 Temmuz 2009 yılında FC Cartagena

1 Temmuz 2010 yılında Ontinyent

1 Temmuz 2011 yılında Chorrillo FC

1 Ocak 2012 yılında Indep. Medellín

30 Haziran 2012 yılında Chorrillo FC

1 Temmuz 2013 yılında Sport Boys

15 Ağustos 2013 yılında Lobos BUAP

1 Ocak 2014 yılında Mérida FC

1 Temmuz 2014 yılında Min. Zacatecas

1 Ocak 2015 yılında Lobos BUAP

25 Şubat 2016 yılında San Jose

31 Aralık 2016 yılında Lobos BUAP

30 Ocak 2017 yılında Universitario

31 Aralık 2018 yılında Lobos BUAP

1 Ocak 2019 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Alberto Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Quintero şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Alberto Quintero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Panama takımında 19 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 127 maçta 7 gol atmıştır.

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