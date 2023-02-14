Alberto Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Rodriguez 31 Aralık 1992 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Rodríguez Martín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Rodriguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cristovinho yapmaktadır. Alberto Rodriguez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alberto Rodriguez'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Arucas CF

1 Temmuz 2016 yılında Villarrubia CF

1 Temmuz 2017 yılında UD Tamaraceite

27 Temmuz 2021 yılında CD Lugo

Alberto Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Rodriguez şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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