Alberto Soro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Soro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Soro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Soro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Soro 9 Mart 1999 tarihinde Ejea de los Caballeros şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Soro Álvarez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Soro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Media Base Sports yapmaktadır. Alberto Soro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alberto Soro'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alberto Soro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/albertosoro99/

Alberto Soro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Soro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alberto Soro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Soro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Zaragoza

25 Temmuz 2019 yılında Real

26 Temmuz 2019 yılında Real Zaragoza

17 Ağu 2020 yılında Real

1 Eylül 2020 yılında Granada

Alberto Soro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Soro şuan Granada takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.