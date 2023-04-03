Alberto Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alberto Soto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alberto Soto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alberto Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Soto 17 Mart 2001 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Soto Maldonado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Soto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IS SPORTS AGENCY INTERSOCCER yapmaktadır. Alberto Soto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alberto Soto'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alberto Sotoboyu ve yaşı kaç

Alberto Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alberto Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid U19

1 Ağustos 2020 yılında Atl. Madrid B

8 Eylül 2020 yılında CF La Nucía

21 Haziran 2021 yılında Atl. Madrid B

22 Haziran 2021 yılında Atl. Ottawa

30 Kasım 2021 yılında Atl. Madrid B

30 Ağustos 2022 yılında Guimarães B

Alberto Soto kimdir

Alberto Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Soto şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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Alberto Soto nereli

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