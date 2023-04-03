Alberto Vaquero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Vaquero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Vaquero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Vaquero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Vaquero 12 Kasım 2003 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Vaquero Aguilar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Vaquero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alberto Vaquero'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Vaquero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Vaquero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Vaquero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Vaquero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dep. Aragón

Alberto Vaquero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Vaquero şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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