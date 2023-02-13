Alberto Zapater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Zapater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alberto Zapater kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alberto Zapater ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alberto Zapater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Zapater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberto Zapater

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Zapater adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Zapater Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Zapater 13 Haziran 1985 tarihinde Ejea de los Caballeros şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Zapater Arjol şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Zapater Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alberto Zapater, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Alberto Zapater'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Zapaterboyu ve yaşı kaç

Alberto Zapater Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Zapater isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alberto Zapater Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Zapater futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Real Zaragoza

1 Temmuz 2009 yılında Genoa

1 Temmuz 2010 yılında Sporting CP

1 Ağu 2011 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2014 yılında ara verdi

1 Temmuz 2016 yılında Real Zaragoza

Alberto Zapater kimdir

Alberto Zapater Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Zapater şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alberto Zapater nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son Haberler
Dani Raba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Raba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Raba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Raba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Manuel Arnaiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Manuel Arnaiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Manuel Arnaiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Manuel Arnaiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fede Vico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fede Vico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fede Vico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fede Vico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İker Undabarrena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Undabarrena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İker Undabarrena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İker Undabarrena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi
FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?