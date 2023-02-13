Alberto Zapater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Zapater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Zapater adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Zapater Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Zapater 13 Haziran 1985 tarihinde Ejea de los Caballeros şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alberto Zapater Arjol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Zapater Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alberto Zapater, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Alberto Zapater'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alberto Zapater Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alberto Zapater isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alberto Zapater Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Zapater futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Real Zaragoza

1 Temmuz 2009 yılında Genoa

1 Temmuz 2010 yılında Sporting CP

1 Ağu 2011 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2014 yılında ara verdi

1 Temmuz 2016 yılında Real Zaragoza

Alberto Zapater Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Zapater şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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