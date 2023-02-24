Albi Alla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Alla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albi Alla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Albi Alla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Albi Alla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Alla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albi Alla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Alla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albi Alla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albi Alla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albi Alla 1 Şubat 1993 tarihinde Pogradec şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albi Alla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Albi Alla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Albi Alla'nin KF Laçi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Albi Alla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albi Alla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Albi Alla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albi Alla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2013 yılında Ergotelis

24 Ağustos 2013 yılında AS Fokikos

30 Haziran 2014 yılında Ergotelis

7 Ağustos 2014 yılında Panachaiki

30 Haziran 2015 yılında Ergotelis

25 Ocak 2016 yılında KF Skënderbeu

30 Ocak 2016 yılında FK Bylis

30 Haziran 2016 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2016 yılında FK Kukësi

20 Ağustos 2018 yılında Flamurtari FC

19 Şubat 2019 yılında YB Funde

27 Şubat 2019 yılında SX Chang'an At.

12 Nisan 2021 yılında ZB Cuju

29 Temmuz 2021 yılında SX Chang'an At.

30 Temmuz 2021 yılında NJ City

31 Aralık 2021 yılında SX Chang'an At.

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ağustos 2022 yılında KF Laçi

Albi Alla kimdir

Albi Alla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albi Alla şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GS Ergotelis (2009-2013)

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Albi Alla nereli

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