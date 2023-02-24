Albi Doka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Doka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albi Doka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albi Doka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albi Doka 26 Haziran 1997 tarihinde Tirana şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albi Doka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Albi Doka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albi Doka'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Albi Doka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albi Doka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Albi Doka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albi Doka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2016 yılında KF Tirana B

1 Ocak 2017 yılında KF Tirana

10 Ağustos 2020 yılında HNK Gorica

11 Şubat 2022 yılında Honvéd

30 Haziran 2022 yılında HNK Gorica

1 Temmuz 2022 yılında Honvéd

Albi Doka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albi Doka şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Albi Doka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk takımında 17 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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