Albi Metani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Metani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albi Metani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albi Metani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albi Metani 23 Ağustos 2003 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albi Metani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albi Metani'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albi Metani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albi Metani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albi Metani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albi Metani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Flamurtari U19

1 Temmuz 2021 yılında Flamurtari FC

27 Ocak 2023 yılında KF Turbina

30 Haziran 2023 yılında Flamurtari FC

Albi Metani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albi Metani şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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KF Vlora (2012-2014), FC Flamurtari (2014-2015), KF Vlora (2015-2016), FC Flamurtari (2016-2021)

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