Albi Xhabrahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Xhabrahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albi Xhabrahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albi Xhabrahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albi Xhabrahimi 20 Ekim 1996 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albi Xhabrahimi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albi Xhabrahimi'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Albi Xhabrahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albi Xhabrahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albi Xhabrahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albi Xhabrahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Kasım 2015 yılında Int. Tiranë

12 Şubat 2016 yılında FK Dinamo

22 Eylül 2016 yılında KF Tërbuni

16 Ağustos 2017 yılında KF Iliria

12 Eylül 2019 yılında KF Korabi

31 Ocak 2021 yılında KF Erzeni

28 Temmuz 2022 yılında KF Tërbuni

Albi Xhabrahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albi Xhabrahimi şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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