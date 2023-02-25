Albian Gjuzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albian Gjuzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albian Gjuzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albian Gjuzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albian Gjuzi 5 Mart 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albian Gjuzi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albian Gjuzi'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albian Gjuzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albian Gjuzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albian Gjuzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albian Gjuzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2022 yılında Besëlidhja

Albian Gjuzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albian Gjuzi şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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