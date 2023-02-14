Albian Hajdari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albian Hajdari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Albian Hajdari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Albian Hajdari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Albian Hajdari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albian Hajdari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albian Hajdari

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albian Hajdari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albian Hajdari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albian Hajdari 18 Mayıs 2003 tarihinde Binningen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albian Hajdari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESHA yapmaktadır. Albian Hajdari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albian Hajdari'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albian Hajdariboyu ve yaşı kaç

Albian Hajdari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Albian Hajdari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Albian Hajdari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albian Hajdari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U18

7 Eylül 2020 yılında Juventus U19

14 Eylül 2020 yılında FC Basel U21

15 Temmuz 2021 yılında Juventus U19

4 Ocak 2022 yılında FC Basel

30 Haziran 2022 yılında Juventus U23

8 Temmuz 2022 yılında FC Lugano

30 Haziran 2023 yılında Juve Next Gen

Albian Hajdari kimdir

Albian Hajdari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albian Hajdari şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Albian Hajdari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 20 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Albian Hajdari nereli

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