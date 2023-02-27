Albijon Pira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albijon Pira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albijon Pira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Albijon Pira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Albijon Pira {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Albijon Pira Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına - tarihinde katılmıştır. Albijon Pira'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Albijon Pira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Albijon Pira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Albijon Pira şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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