Albin Ahlstrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Ahlstrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Ahlstrand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Ahlstrand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Ahlstrand 10 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Ahlstrand Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albin Ahlstrand, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Albin Ahlstrand'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Albin Ahlstrand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Albin Ahlstrand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Ahlstrand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Ahlstrand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Halmstad U19

1 Ocak 2022 yılında Halmstads BK

Albin Ahlstrand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Ahlstrand şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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