Albin Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Andersson 28 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Andersson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albin Andersson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albin Andersson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albin Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Albin Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Albin Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Mjällby U19

1 Temmuz 2022 yılında Mjällby AIF

Albin Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Andersson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.