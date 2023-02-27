Albin Berisha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Berisha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Berisha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Berisha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Berisha 14 Ocak 2001 tarihinde Gjinoc şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Berisha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportsfamilyoffice yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 28 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Albin Berisha'nin FC Ballkani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albin Berisha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albin Berisha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Berisha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Berisha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KF Laçi

31 Ocak 2019 yılında FC Besa

28 Temmuz 2019 yılında FC Ballkani

7 Eylül 2020 yılında KF Liria

30 Haziran 2021 yılında FC Ballkani

1 Şubat 2022 yılında FC Malisheva

30 Haziran 2022 yılında FC Ballkani

Albin Berisha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Berisha şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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