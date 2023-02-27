Albin Halimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Halimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Halimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Albin Halimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Albin Halimi 12 Mayıs 2001 tarihinde Gjilani şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Albin Halimi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albin Halimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albin Halimi'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Albin Halimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Albin Halimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında KF Vitia
1 Temmuz 2021 yılında KF Vllaznia
1 Temmuz 2022 yılında SC Gjilani
Albin Halimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Albin Halimi şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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