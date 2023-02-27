Albin Kapra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Kapra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Kapra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Kapra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Kapra 7 Haziran 2000 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Kapra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albin Kapra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Albin Kapra'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albin Kapra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albin Kapra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Kapra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Kapra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2019 yılında FC Ballkani

18 Ocak 2021 yılında KF Trepca 89

8 Şubat 2021 yılında FC Ballkani

5 Şubat 2022 yılında KF Drenica

30 Haziran 2022 yılında FC Ballkani

Albin Kapra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Kapra şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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