Albin Lohikangas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Lohikangas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Lohikangas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Lohikangas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Lohikangas 20 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Albin Zackarias Lohikangas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Lohikangas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Consulting yapmaktadır. Albin Lohikangas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albin Lohikangas'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Albin Lohikangas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Albin Lohikangas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Lohikangas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Lohikangas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Gefle

16 Ağu 2017 yılında Egersund

1 Aralık 2017 yılında Gefle

15 Temmuz 2022 yılında Värnamo

Albin Lohikangas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Lohikangas şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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