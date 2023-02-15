Albin Lorenz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Lorenz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Lorenz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Lorenz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Lorenz 26 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Lorenz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albin Lorenz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Albin Lorenz'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albin Lorenz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Albin Lorenz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Albin Lorenz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Lorenz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Gefle U19

1 Ocak 2022 yılında Gefle

Albin Lorenz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Lorenz şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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