Albin Prapashtica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Prapashtica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Prapashtica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Prapashtica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Prapashtica 8 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Prapashtica Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Albin Prapashtica'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albin Prapashtica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albin Prapashtica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Prapashtica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Prapashtica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

15 Ağustos 2021 yılında KF Vëllaznimi

31 Aralık 2021 yılında FC Prishtina

Albin Prapashtica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Prapashtica şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Albin Prapashtica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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