Albin Sjostrand Bjurnemark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Sjostrand Bjurnemark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Sjostrand Bjurnemark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Sjostrand Bjurnemark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Sjostrand Bjurnemark 19 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Sjostrand Bjurnemark Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LL Sportsmanagment yapmaktadır. Albin Sjostrand Bjurnemark, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albin Sjostrand Bjurnemark'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Albin Sjostrand Bjurnemark Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Albin Sjostrand Bjurnemark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Albin Sjostrand Bjurnemark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Sjostrand Bjurnemark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında Sjöbo IF

1 Ocak 2019 yılında IFK Malmö

1 Ocak 2021 yılında BK Olympic

8 Ocak 2023 yılında J-Södra IF

Albin Sjostrand Bjurnemark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Sjostrand Bjurnemark şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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