Albin Skoglund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Skoglund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Skoglund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Skoglund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Skoglund 1 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Skoglund Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Albin Skoglund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Albin Skoglund'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Albin Skoglund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Albin Skoglund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Skoglund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Skoglund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2013 yılında Häcken U19

7 Ekim 2015 yılında Häcken

15 Temmuz 2017 yılında Örgryte

30 Kasım 2017 yılında Häcken

8 Ocak 2018 yılında Varbergs BoIS

10 Ağu 2018 yılında IK Oddevold

30 Kasım 2018 yılında Varbergs BoIS

22 Ocak 2019 yılında Utsiktens BK

8 Ocak 2020 yılında Ljungskile

8 Ocak 2021 yılında Utsiktens BK

Albin Skoglund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Skoglund şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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