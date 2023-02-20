Albin Sporrong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albin Sporrong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albin Sporrong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albin Sporrong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albin Sporrong 6 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Albin Petrus Sporrong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albin Sporrong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Albin Sporrong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Albin Sporrong'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Albin Sporrong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albin Sporrong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albin Sporrong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albin Sporrong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Västerås SK

14 Ağustos 2019 yılında Nyköping

30 Kasım 2019 yılında Västerås SK

12 Haziran 2020 yılında IFK Eskilstuna

30 Kasım 2020 yılında Västerås SK

6 Ağustos 2021 yılında Mjøndalen

Albin Sporrong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albin Sporrong şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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