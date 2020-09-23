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Albino tay, görenleri kendine hayran bırakıyor

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde 3 ay önce dünyaya gelen albinoyu andıran bembayaz tay, kentin birçok yerinden ziyaret edilerek görenleri kendine hayran bırakıyor.

Albino tay, görenleri kendine hayran bırakıyor

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde 3 ay önce dünyaya gelen albinoyu andıran bembayaz tay görenleri şaşırtıyor. Kars yöresine ait yerli ırk bir attan doğan tayın, albinonun bütün özelliklerini taşıdığını belirten veteriner hekim Talip Senem, "Bunun bir mutasyon mu yoksa albino mu olduğu 1 yaşını geçtikten sonra belli olur. Çünkü at yaş aldıkça göz ve deri rengi ortaya çıkar" dedi.

Albino tay, görenleri kendine hayran bırakıyor

"MAVİ GÖZLÜ TAYA HERKES ŞAŞKINLIKLA BAKIYOR"

Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde yaşayan Mustafa Kızıltepe'ye (63) ait yerli ırk siyah renkli at, 3 ay önce albino hayvanlara benzerliğiyle dikkat çeken tay doğurdu. Gözleri mavi, kirpikleri, yelesi ve kuyruğuna varIncaya kadar beyaz renkten oluşan tay, sahibi Mustafa Kızıltepe'yi şaşırttı. Büyüdükçe albinoya benzeyen tay, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Albino tay, görenleri kendine hayran bırakıyor

Yıllardan beri hayvancılık yaptığını belirten Mustafa Kızıltepe ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını kaydetti. Tayın annesi olan atı, küçükken satın aldığını ifade eden Kızıltepe, "Zamanında aldığım attan böyle bir tay doğdu. Bölgede ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Görenler şaşkınlıkla bakıyor" diye konuştu.

Albino tay, görenleri kendine hayran bırakıyor

"BU BÖLGEDE YAŞAMIYOR"

Albino bir hayvanın tüm özelliklerini taşıdığını belirten veteriner hekim Talip Senem, şunları söyledi:

"Albino cinsi atlar normalde bu bölgelerde yaşamamaktadır. Tabi kalıtsal değişimini bilmiyoruz. Albino tayın, normal albinonun bütün özelliklerini taşıdığını, göz renginin mavi olduğunu, saç ve burun yapısının albinoyla birebir benzer olduğunu görüyoruz. Ama bu mutasyon mu, normal albino cinsinin kalıtsal değişikliğinden kaynaklı bir cins midir, bilemiyoruz. İlerleyen dönemlerde, yaş aldığı zaman tayın fiziksel özelliklerinin değişimine bağlı olarak albino cinsi ya da mutasyona bağlı olup olmadığını görmek mümkün olacak."

Albino tay, görenleri kendine hayran bırakıyor

Albino tay, görenleri kendine hayran bırakıyorAlbino tay, görenleri kendine hayran bırakıyor

Berna Akkaya
Editör


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