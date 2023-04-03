Albinot Mehmeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albinot Mehmeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albinot Mehmeti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Albinot Mehmeti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Albinot Mehmeti 8 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Albinot Mehmeti Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 26 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Albinot Mehmeti'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Albinot Mehmeti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Albinot Mehmeti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında SC Brühl SG II
26 Şubat 2023 yılında FC Wil II
Albinot Mehmeti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Albinot Mehmeti şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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