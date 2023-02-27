Albion Kurtaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albion Kurtaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albion Kurtaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albion Kurtaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albion Kurtaj 2 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albion Kurtaj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olivin Agency yapmaktadır. Albion Kurtaj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albion Kurtaj'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Albion Kurtaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albion Kurtaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albion Kurtaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albion Kurtaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2020 yılında KF Vitia

1 Temmuz 2021 yılında KF Ferizaj

1 Temmuz 2022 yılında FC Llapi

Albion Kurtaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albion Kurtaj şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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