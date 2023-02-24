Albion Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albion Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albion Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albion Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albion Marku 14 Ekim 2000 tarihinde Rreshen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albion Marku Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albion Marku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Albion Marku'nin KF Teuta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Albion Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albion Marku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albion Marku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albion Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Brians

1 Temmuz 2016 yılında Shkëndija U17

1 Ocak 2018 yılında Shkëndija U19

12 Temmuz 2019 yılında NK Lokomotiva

31 Ocak 2020 yılında KF Laçi

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

3 Eylül 2021 yılında FK Partizani

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

29 Ağustos 2022 yılında FK Dinamo

30 Ağustos 2022 yılında KF Teuta

30 Haziran 2023 yılında FK Dinamo

Albion Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albion Marku şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Albion Marku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 22 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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