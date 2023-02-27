Albion Pllana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albion Pllana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albion Pllana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albion Pllana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albion Pllana 20 Ağustos 2000 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albion Pllana Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fiducia Football yapmaktadır. Albion Pllana, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Albion Pllana'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Albion Pllana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albion Pllana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albion Pllana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albion Pllana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KF Trepca 89

Albion Pllana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albion Pllana şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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