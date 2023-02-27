Albion Rrahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albion Rrahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albion Rrahmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albion Rrahmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albion Rrahmani 31 Ağustos 2000 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albion Rrahmani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT Management yapmaktadır. Albion Rrahmani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Albion Rrahmani'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Albion Rrahmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albion Rrahmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Albion Rrahmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albion Rrahmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KF Minatori

1 Ocak 2020 yılında KF Bashkimi

1 Temmuz 2020 yılında FC Malisheva

1 Temmuz 2021 yılında FC Ballkani

Albion Rrahmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albion Rrahmani şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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