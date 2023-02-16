Albion Vrenezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albion Vrenezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albion Vrenezi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albion Vrenezi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albion Vrenezi 4 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albion Vrenezi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Albion Vrenezi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Albion Vrenezi'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Albion Vrenezi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/albionvrenezi.10/

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Albion Vrenezi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albion Vrenezi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Albion Vrenezi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albion Vrenezi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Unterföhring

1 Temmuz 2015 yılında FC Augsburg II

1 Temmuz 2017 yılında Sandhausen

11 Ağu 2017 yılında Regensburg

1 Temmuz 2019 yılında Würzb. Kickers

5 Temmuz 2020 yılında Regensburg

15 Haziran 2021 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Albion Vrenezi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albion Vrenezi şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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