Albnor Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albnor Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albnor Kaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Albnor Kaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Albnor Kaba 24 Kasım 2002 tarihinde Ohrid şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk,Kuzey Makedonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Albnor Kaba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Albnor Kaba'nin FK Kukësi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Albnor Kaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Albnor Kaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Ağustos 2019 yılında Shkendija Altyap
1 Temmuz 2021 yılında Voska Sport
10 Ocak 2022 yılında Veleshta
1 Temmuz 2022 yılında Voska Sport
31 Ocak 2023 yılında FK Kukësi
Albnor Kaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Albnor Kaba şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Albnor Kaba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Arnavutluk U20 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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