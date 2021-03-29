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Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8212.26
 
Meslek Adı : Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
 
Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar
 
Meslek Grubu : Montajcılar
 
Meslek Birim Grubu : Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Meslek Tanımı : Otomatik devre kesici, sigorta, röle, yük ayırıcıları, kaçak akım koruma şalteri, akım trafosu, kontaktör, ölçü aletleri vb. gibi ürünlerin montaj ve testini yapan kişidir.
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Görev ve İşlem Basamakları :  Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Otomatik devre kesici, sigorta,  röle, yük ayırıcıları, kaçak akım koruma şalteri, akım
        trafosu, kontaktör, ölçü aletleri vb.  gibi ürünlerin montajını yapmak, 
b)    Sigorta, otomatik devre kesici, röle, yük ayırıcıları gibi montajı yapılan ürünlerin
        mekanik direnç, izolasyon,  termik ,  manyetik ve standartlara uygun olarak
        fonksiyonel testlerini yapmak,
c)    Bara montajını yapmak,
d)    Montajı ve testi tamamlanan ürünlerin etiketleme , kodlama ve ambalajlamalarını 
        yapmak,
e)    Kullanılan makine ve ekipmanlarının günlük, haftalık, aylık bakımlarını sağlamak,

        vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar mesleği için “2641.01” kod olarak kullanılır iken Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları mesleği için “1120.28” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi Meslek Kodu “8212.26” olarak belirlenmiştir.

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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