Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri mesleği için “3115.72” kod olarak kullanılır iken Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı mesleği için “5142.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi Meslek Kodu “8212.26” olarak belirlenmiştir.

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