Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) görev tanımı nedir, Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) ne iş yapar, Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) Tanımı;

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, alçı, alçıpan ve diğer alçı ürünlerini kullanarak alçı sıva, kartonpiyer, dökme tavan, asma tavan, bölme duvar giydirme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) Maaşı Ne Kadar? 2021 Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) Maaşları

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) maaşı ortalama aylık 4.250 - TL’dir. En düşük Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) Ne İş Yapar?

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Ölçü almak, çizimleri incelemek,çizime göre şablon çıkarmak,

b) Şablona göre kalıbı yapmak, alçıyı hazırlamak,

c) Kartonpiyerin dökümünü yapmak,

d) Çırpı ipi çekmek, duvar ve tavan yüzeyini yapıştırmaya hazırlamak,

e) Kartonpiyeri takmak, ek yerlerinin ve köşelerin rötuşunu yapmak,

f) Dökme tavan yapmak,

g) Projeyi incelemek, kot almak,

h) Demir konstrüksiyonu yapmak,

i) Kalıbı monte etmek, alçıyı hazırlamak, tavanın dökümünü yapmak,

j) Alt yüzeyi alçı sıva ile düzeltmek,

k) Alçı sıva yapmak,

l) Anoları çekmek, yüzeyi temizlemek, köşe profillerini koymak,

m) Ano aralarını alçıyla doldurmak, rötuş yapmak,

n) Alçıpanla asma tavan, bölme duvar ve duvar giydirme yapmak,

o) Kutu ve galvaniz profillerle demir konstrüksiyon yapmak,

p) Bölme duvarda yalıtım malzemesi yerleştirmek,

q) Alçıpanı montaj profillerine vidalamakderz dolgusu yapmak,

r) Alçıpan yüzeye alçı çekmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sıvacılar

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) mesleğinin meslek kodu 7123.01 olarak belirlenmiştir



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