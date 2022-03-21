Alçı Model Kalıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alçı Model Kalıp Teknisyeni görev tanımı nedir, Alçı Model Kalıp Teknisyeni ne iş yapar, Alçı Model Kalıp Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alçı Model Kalıp Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alçı Model Kalıp Teknisyeni Tanımı;

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Alçı Model Kalıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Alçı Model Kalıp Teknisyeni Maaşları

Alçı Model Kalıp Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Alçı Model Kalıp Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçı Model Kalıp Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.01

Meslek Adı :

Alçı Model Kalıp Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Alçı malzemesini alçı tornasında ya da kurgu tahtalarıyla, mutfak ve süs eşyaları, fayans ve banyo takımları vs. gibi malzeme ve eşyaların modellerini hazırlayarak ve bunlara uygun kalıpları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alçı Model Kalıp Teknisyeni ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şekillendireceği modelin tasarımını yapmak,

b) Şekillendireceği modelin teknik çizimini yapmak,

c) Eğer alçı tornası ile çalışacaksa, alçı tornasının bakımını, temizliğini yapmak,

d) Alçı tornasının ayarlarını kontrol etmek,

e) Eğer kurgu tahtalarıyla çalışacaksa, tahtaların bakımını ve temizliğini yapmak,

f) Hazırlayacağı modele uygun olarak alçı torna üzerinde çerçeve (kurgu tahtası veya galveniz sac) oluşturmak,

g) Alçı tornası üzerine alçıdan tabla dökmek,

h) Alçı tornasında veya kurgu tahtasında model için gerekli işaretlemeleri sabit kalemle yapmak,

i) Alçı tornasında galveniz sac veya kurgu tahtasına arap sabunu sürmek,

j) Modeli şekillendirmek için uygun kıvamda hazırlanmış alçısını çerçeve içerisine dökmek,

k) Torna bıçakları veya zımpara yardımıyla modelini ölçülere uygun olarak şekillendirir ve pürüzlerini yok etmek,

l) Modeli oluşturmak,

m) Modelin bazı kısımları tornada şekillendirmeye uygun değil ise masa üzerinde şekillendirilerek modele ekmek,

n) Model üzerine gomalak veya arap sabunu(ayrıştırıcı olarak) sürmek,

o) Kalıp almak için gerekli uygun malzemeleri hazırlayıp, modelin biçimine göre kalıbını almak,

p) Rötuj işlemini yaparak kalıbı hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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